شكرا لقرائتكم خبر عن أزاي تشتري وتبيع في البورصة من غير سمسار؟..التداول الإلكتروني الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتكي بعض المتعاملين بالبورصة المصرية، من شركات الوساطة المالية وغياب سرعة التفاعل مع السمسار، ويمكنه التعامل في بيع وشراء الأوراق المالية من خلال التداول الإلكتروني، وهو ما يطرح التساؤل عما هو التداول الإلكتروني وما هي إجراءات التداول من خلال الإنترنت؟.

تداول الأوراق المالية من خلال الإنترنت يقصد به إمكانية شراء وبيع الأوراق المالية من خلال شبكة المعلومات الدولية، وذلك بواسطة الموقع الإلكتروني التابع لشركة السمسرة التي يتعامل معها المستثمر، والذي أعد خصيصًا لهذا الغرض، وتمتلكه شركة السمسرة التي يرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، بمزاولة آلية التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وإتاحته لعملائها على أن يحرر عقد معتمد بين العمل وشركة السمسرة خاص بالتداول الإلكتروني.

1- يقوم المستثمر الذي يرغب في التداول عبر شبكة الإنترنت بالتوجه إلى إحدى شركات السمسرة الحاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التداول عبر الإنترنت.

2- يقوم العميل بالتوقيع على عقد فتح حساب مع الشركة، كما يقوم بالتوقيع على عقد خاص بالتداول الإلكتروني.

3- تقوم الشركة بتسليم العميل اسم مستخدم وكلمة مرور، يقوم النظام بإلزام العميل بتغيير كلمة المرور الخاصة بحسابه عند الدخول لأول مرة.

4- يقوم العميل بإدخال الأوامر مباشرةً على نظام التداول بالبورصة من خلال النظام الإلكتروني الخاص بشركة السمسرة وذلك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين به.

يذكر أن رأس المال السوقي للبورصة المصرية، قد ربح نحو 9.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، الأسبوع الثاني في شهر أغسطس، ليغلق عند مستوى 715.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.3%، وحقق 18 سهمًا صعودًا تجاوز نسبة 10% خلال 4 جلسات.