شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حدائق أكتوبر يخصص 9 سبتمبر المقبل للمتخلفين عن استلام وحدات سكن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، يوم 9 سبتمبر المقبل ، للمتخلفين عن استلام وحدات مشروع سكن مصر والتي جارى تسليمها في الوقت الحالي بواقع 720 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بجوار منطقة مركز المال والأعمال بمدينة حدائق أكتوبر.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 102 ، 98، يوم الأحد 22/8/2021، ووحدات العمارتين رقمي 183، 184، يوم الإثنين 23/8/2021، ووحدات العمارتين رقمي 185، 177، يوم الثلاثاء 24/8/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 7/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثالث، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 188، 189، 200، يوم الأحد 29/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 201، 202، 203، يوم الإثنين 30/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 227، 204، 205، 206، يوم الثلاثاء 31/8/2021، وتخصيص يوم الأربعاء 8/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.