أخبار البورصة اليوم الأحد 15-8-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 15-8-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.045 مليار جنيه عند مستوى 719.760 مليار جنيه.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 24 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، الشمس للإسكان والتعمير، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، سماد مصر (ايجيفرت)، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، غاز مصر، العامة للصوامع والتخزين، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المتحدة للإسكان والتعمير، مصر لصناعة الكيماويات، بنك التعمير والإسكان، راية القابضة للاستثمارات المالية، بنك الكويت الوطني-مصر، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، شركة النصر للأعمال المدنية، العربية لاستصلاح الأراضي، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

إيقاف تداول 24 شركة

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.045 مليار جنيه عند مستوى 719.760 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 475.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.2 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.2% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.97%، والعرب على 6.83% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 15.38% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.61%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 58.7 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 7.7 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 14 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.33%، ليغلق عند مستوى 11029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2398 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 13355 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 4293 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2887 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3866 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3523 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1082 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 82 شركة، ولم تتغير مستويات 23 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية للمحابس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 173 ألف سهم، 773.6 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 200 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة المجموعة المصرية العقارية 1.4 مليون سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة جي بي أوتو، استيفاء كافة الشروط القانونية والإجرائية في تنفيذ صفقة بيع إحدى شركاتها التابعة، جزء من مساهمتها فى شركة MNTinvestments BVالهولندية يمثل 5% من أسهم تلك الشركة لإحدى صناديق استثمار أجنبية وتبلغ القيمة المتفق عليها تقريبًا 352.7 مليون جنيه.

كيما

وأعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، توقيع عقد اتفاقًا مع شركة الحديد والصلب المصرية، بمقتضاه تنتقل قطعتين أرض لشركة كيما مساحتيهما؛ القطعة الأولى تبلغ مساحتها 64825 متر مربع بما عليها من منشآت، والقطعة الثانية تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع تقريبًا، فيما آلت لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر قطعة أرض تبلغ مساحتها 45 ألف متر مربع تقريبًا، وتم إنهاء عملية التسليم والتسلم وتوقيع عقد اتفاق بحوالة الحق بين الشركتين بتاريخ 11 أغسطس الجاري.

مصر الجديدة للإسكان

عقدت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اجتماع الجمعيتين العامة العادية وغير العادية، وذلك لاستكمال إجراءات نقل تبعية الشركة وخروجها من مظلة قانون قطاع الأعمال العام 203/1991 إلى مظلة قانون الشركات المساهمة 159/1981 ومن المتوقع الانتهاء من تلك الإجراءات في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

القاهرة للزيوت

أعلنت شركة القاهرة للزيوت والصابون، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد عقد الاستشارات مع شركة اودن للاستثمارات المالية لراسة إمكانية إعادة هيكلة الشركة والبدائل المتاحة مع عقد اجتماع طارئ للمجلس في غضون أسبوعين، وذلك لمناقشة ما ستفسر عنه الدراسة وأفضل البدائل والمقترحات.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وحققت شركة جي بي أوتو، إيرادات بلغت 14.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة نمو 42.2%، وارتفع صافي الربح بمعدل سنوي 164.8% ليسجل 673.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة، مرجعة سبب زيادة الأرباح إلى استمرار الشركة في جني ثمار المبادرات الشاملة التي أطلقتها لتحسين الكفاءة التشغيلية وقدرتها على زيادة الدخل التشغيلي من نمو الإيرادات.

كما حققت شركة مصر للفنادق، إيرادات نشاط بلغت 63 مليون حنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2020 حتى 30 يونيو عام 2021 مقابل إيرادا مبلغ 267.6 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره 204.5 مليون جنيه بنسبة انخفاض 76.4%، بنسبة انخفاض 78.7%، مرجعة ذلك إلى خسائر تشغيل فندق النيل ريتز كارلتون نتيجة الأحداث الجارية والناتجة عن فيروس كورونا، والتي كان لها التداعيات والتأثير الشديد على نسب الإشغال بفندق النيل ريتز والتي تحسنت خلال الفترة الأخيرة من العام المالي 2020/2021 حتى وصلت لحدود متوسط 42% واستمر التحسن الإيجابي بدرجة كبيرة في شهر يوليو الجاري، وعودة الأرقام المحققة لسابق عهدها قبا أزمة كورونا، حيث بلغت نسبة الإشغال متوسط نحو 80%.

وحققت شركة مصر للأسمنت-قنا، مبيعات بقيمة 1.285 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2021 مقابل 1.346 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة انخفاض 4.5%، وبلغ صافي الربح التشغيلي 208 مليون جنيه بنسبة انخفاض 3.7%.

الإسكندرية الوطنية

أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن إجمالي الكميات المبدئية المعروضة استجابة لعرض شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنهاية فترة سريانه بلغت عدد 4.4 مليون سهم.