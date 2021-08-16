شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: رقمنة قطاع الأعمال العام تزيد الإنتاجية وتخفض التكاليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة قطاع الاعمال العام تنفيذ مشروع رقمنة الشركات من خلال تدشين الأعمال العام واحدا من أضخم مشروعات التحول الرقمى فى الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تنفيذ مشروع الـERP لـ63 شركة تابعة.

وقال وحيد حسن عثمان أمين صندوق النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، لـ"الخليج 365"، أن رقمنة قطاع الاعمال العام ستشاهم في خفض تكاليف الإنتاج وضبط الميزانيات وتحسين أداء الشركات بصفة عامة ، ولا سيما أن الرقمنة أثبتت فعالية كبيرة خلال جائحة كورونا ووفرت الكثير على الشركات المحلية والدولية.

أضاف وحيد عثمان، أن الرقمنة أيضا ستساهم في زيادة الإنتاج بالشركات مع ضبط كافة المنظومات وربطها بعضها البعض ، لافتا إنه من المهم إجراء حركة تدريب واسعة للعاملين بالشركات لرفع الكفاءة وزيادة الخبرات لتعامل مع التكنولوجيا، خاصة إن التحول الرقمى سينقل الشركات من مرحلة استخدام الورق والفاكس والبيانات اليدوية إلى عالم التكنولوجيا بكل مفاهيمه بداية من التصنيع حتى المبيعات والتسويق، أملا فى اللحاق بركب التفوق الكبير الذى حققته الشركات العالمية مقارنة بنظيرتها فى قطاع الأعمال العام.

أوضح إنه من المهم أيضا التركيز على برامج التدريب بالتنسيق بين النقابات الفرعية بالشركات والنقابات العامة واتحاد عمال مصر، بهدف ضمان نجاح مشروع التحول الرقمى الذى يتكلف نحو 53 مليون دولار وتتحمله الشركات، ولا سيما أن المستقبل كله يرتبط بالتكنولوجيا والتحول الرقمى كبديل عن الأدوات التقليدية .