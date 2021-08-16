شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك الإسكندرية تضبط كمية من الألعاب النارية وأجهزة التعقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للحركة ونقاط الفحص والمعاينة بجمارك الاسكندرية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بحضور الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وعدد من قيادات مصلحة الجمارك، من ضبط تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية المتنوعة والألعاب الجنسية وأجهزة التعقب بالمخالفة للقوانين ونظم الاستيراد وتعليمات وزارة الداخلية والأمن العام

فبناء على مذكرة مشتركة من كل من إدارة الفحص بالأشعة والإدارة العامة للحركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتباه في 2 حاوية أرقام (MSMU5311675 -TLAU7863083) والمقيدتين بالبوليصة رقم (MEDUNF142065) والقادمين من دولة (الصين) إلى ميناء (الإسكندرية البحري) بساحة الحاويات والصنف الوارد وفقا للمستندات أدوات كهربائية .

وتشكلت لجنة برئاسة العقيد مصطفي نصر رئيس الفرع و المقدم أحمد مهران وكيل الفرع و عضوية كلا من دوجيه لطفي مدير ادارة الحركة وعلاء كامل مدير ادارة التعريفة وكريم سعدون رئيس قسم التعريفة ومحمد مسعود مامور الحركة وهاني أبو زيد ويوسف عباس مفتشي مكافحة التهريب وحسن عبد الظاهر و علاء الدين خليفة مسئولي الفحص بالاشعة حيث تبين بالمعاينة الفعلية أن الوارد الفعلي عبارة عن 52طن و360 كيلوجرام ألعاب نارية متنوعة وكذا العاب جنسية وعدد من أجهزة التتبع داخل الحاويتين .

قرر الدكتور قدري هابيل فرج مدير عام الحركة ونقاط الفحص والمعاينة إتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفات الواردة وإخطار الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .