شكرا لقرائتكم خبر عن نصر السعيد: المصريون بالخارج يتسابقون للعودة والاستثمار فى وطنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نصر السعيد مسئول الاتحاد العالمي للمواطن المصري، فخره بما يتحقق فى مصر، من إنجازات قطعتها الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، على أهمية المؤتمرات التي تجمع المصريين بالخارج، لدعم تواصلهم وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن المصريين بالخارج يمتلكون رؤية مختلفة، وكان لهم مشاركة مميزة فى ثورة 30 يونيو وأعقابها.

وواصل :"قبل 30 سنة كنا نتمنى ونحلم أن تصل مصر لما وصلت إليه الدول المتقدمة، ولكن أؤكد أن هناك دول تتمنى الوصول لما وصلت إليه مصر الآن".

واستطرد :"نحن الآن فخورون بالإنجازات وما يتحقق فى مصر، وهناك تسابق بين المستثمرين المصريين بالخارج للرجوع والاستثمار فى مصر، وخاصة أن هناك انهيار اقتصادي عالمي .. والحالة الاقتصادية فى مصر مبهرة، وهناك نهضة عمرانية مختلفة عن السابق بشكل كبير".