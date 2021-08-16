شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بغرفة القاهرة للتوعية بنظام التسجيل الجمركى المسبق بحضور ممثلى الجمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت شعبة تجار الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة فوزى عبدالجليل، ندوة لتوعية منتسبيها بنظام التسجيل الجمركى المسبق للشحنات فى حضور ممثلين عن مصلحة الجمارك.

وكشف متى بشاى، نائب رئيس الشعبة، أن الندوة شهدت الرد من قبل مسئولى مصلحة الجمارك على كافة استفسارات التجار حول منظومة التسجيل الجمركى المسبق.

وأكد "نائب رئيس الشعبة"، أن التنسيق مع مسئولى الجمارك لتوعية التجار بالقوانين واللوائح الجمركية أمر فى منتهى الأهمية لاستقرار السوق.

وقال "بشاي"، إن التوعية فى هذه المرحلة التجريبية لمنظومة التسجيل الجمركى المسبق مهم لتفادى الأخطاء قبل التطبيق الالزامى بداية شهر أكتوبر المقبل وهو الأمر الذى جعل الشعبة تهتم بتوعية منتسبيها من خلال ممثلى الجمارك لشرح سبل التعامل مع هذه المنظومة والرد على كافة الاستفسارات التى يطرحها التجار.