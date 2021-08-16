شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر ترتفع 21 جنيها خلال أسبوع ..تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الجارى ارتفاع 21 جنيها للجرام، حيث صعد جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في أسواق المعادن الثمينة من 761 جنيها للجرام إلى 782 جنيها للجرام طوال تداولات الأسبوع.

صعود سعر الذهب في مصر جاء نتيجة ارتفاع في سعر أونصة الذهب عالميًا على مدار جلسات التداول هذا الأسبوع من 1718 دولار إلى مستويات 1782 دولار، وذلك على خلفية ارتفاع في حالات الإصابة بمتحور دلتا الجديد ومخاوف من تأثيرات على الوضع الاقتصادي العالمي.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، إن السوق شهد رواج ملحوظ في المبيعات خلال الأسبوع الماضي بعد أن تراجعت أسعار المعدن النفيس عند مستويات 760 جنيها تقريبا لعيار 21 ونزول الذهب عيار 18 إلى مستويات 650 جنيها وقتها وهو ما ساهم في تحريك المبيعات.

وأضاف واصف في تصريحات خاصة، أن السوق شهد أيضا طلب مرتفع على الذهب عيار 18 مقابل عيار 21، وهذا رصدناه خلال النصف الأول من 2021 حيث يرتفع بصورة واضحة الطلب على 18.