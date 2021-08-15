شكرا لقرائتكم خبر 93 مليونا خسائر الخدمات الأرضية خلال الربع الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت خسائر الشركة السعودية للخدمات الأرضية 93 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسائر 198 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 53%.

وأظهرت النتائج المالية الأولية بلوغ الخسارة التشغيلية 63 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسائر 196مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 68%.

فيما بلغ إجمالي الربح 11مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسائر 130 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام 2020.

وعلى صعيد نتائج النصف الأول بلغت الخسائر 110ملايين ريال، مقابل خسائر 249 مليون ريال خلال الفترة المماثلة بتراجع 56%. وبلغت خسارة السهم 0.58 ريال، مقابل خسارة 1.33 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت الشركة أن تراجع الخسائر للربع الحالي بمقدار 52.9% يعود إلى التعافي المستمر للعمليات التشغيلية والتي أثرت بشكل مباشر على الإيرادات بزيادة قدرها 259.7 مليون ريال كما أثرت بشكل غير مباشر على تقليل الخسائر في الذمم المدينة بقيمة 3.9 مليون ريال.

وارتفعت تكاليف التشغيل و المصروفات الإدارية بمقدار 119 مليون ريال و 12.4 مليون ريال على التوالي وذلك بسبب انخفاض الدعم المقدم من برنامج ساند بمقدار 82 مليون ريال والزيادة في تكاليف التشغيل لمواكبة التعافي وزيادة العمليات التشغيلية.

وسجلت الشركة زيادة في خسارة الاستثمارات المحتسب بطريقة حقوق الملكية بمقدار 8.2 ملايين ريال، وخسارة من الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمقدار 14.8 مليون، كما ارتفعت التكاليف التمويلية بقيمة 5.8 ملايين ريال نتيجة السحب من التسهيلات البنكية المتاحة.