«البحر الأحمر» أول مالك لأصول عقارية عالميا يحقق رخصة معايير تسليم المشاريع رقميا

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وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، أن الشركة تسعى دوما لإرساء معايير جديدة لتصبح بذلك أحد أهم المصادر المعرفية لكبرى المشاريع في العالم.
وأشار إلى أن الشركة اعتمدت من أجل تحقيق هذا المنجز على نمذجة معلومات البناء في تسليم المشاريع رقميا، والمتوافقة مع معيار الآيزو 19650، الذي يعد واحدا من سلسلة المعايير الدولية للإدارة الفعالة للبيانات خلال مرحلتي تطوير المشاريع وتشغيلها، مبينا أن شركة البحر الأحمر للتطوير منحت هذه الرخصة لتميزها في إدارة البيانات، والذي سيمكن الشركة من تبني أفضل الممارسات عبر جميع إداراتها وأقسامها.
من جهتها أبانت الرئيسة التنفيذية للمعهد البريطاني للمعايير (BSI) سوزان مارتن، أن الحصول على رخصة كايت مارك لنمذجة معلومات البناء الممنوحة من المعهد البريطاني للمعايير (BSI) من قبل شركة مالكة للأصول العقارية، يعد إنجازا غير مسبوق على الصعيد الدولي، متطلعة للعمل مع الشركة في مشاريع مستقبلية، ودعمها لتحقيق أهدافها الرائدة عالميا.
البحر الأحمر للتطوير تحصل على رخصة «كايت مارك» الجهة المانحة:
- المعهد البريطاني للمعايير (BSI)
- أول مالك للأصول العقارية عالميا يحقق هذه الرخصة
لماذا منحت الشهادة؟
- اعتمدت على نمذجة معلومات البناء في تسليم المشاريع رقميا، والمتوافقة مع معيار الآيزو 19650، الذي يعد واحدا من سلسلة المعايير الدولية للإدارة الفعالة للبيانات خلال مرحلتي تطوير المشاريع وتشغيلها.
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