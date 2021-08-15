«نفط الخليج» تشغل خط أنابيب لنقل الغاز من الخفجي إلى الكويت

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وتصل الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب نقل الغاز بـ 24 مليون قدم مكعب من الغاز الخفيف، وهو ما يعزز من إمكانات الكويت في الاستفادة من موارد الغاز المتاحة ويسهم في استغلالها محليا في إنتاج وتوليد الطاقة ويخفض تكاليف استيراد كميات الغاز المطلوبة لتغطية الاستهلاك المحلي لاسيما في أوقات الذروة.
وقالت شركة نفط الخليج ، في بيان لها، «إن تشغيل خط الغاز الجديد يأتي في إطار الاستغلال الأمثل للثروات البترولية في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية وبهدف تعزيز إمكانات الكويت من إمدادات الغاز وتنفيذا للتوجهات والخطط الاستراتيجية التي تبنتها الشركة وبفضل الجهود المتضافرة لقيادات الشركة السابقة والحالية والعاملين من الكوادر الوطنية».
وذكرت الشركة أن هذا الإنجاز الكبير جاء كمحصلة للتعاون والتفاهم المتبادل مع الشريك بمنطقة عمليات الخفجي المشتركة شركة أرامكو لأعمال الخليج والذي أثمر إنجاز أحد أهم المشاريع الاستراتيجية ذات المردود الاقتصادي والبيئي والذي يواكب الطلب المتنامي محليا وعالميا من الغاز الطبيعي.
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