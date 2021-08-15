«جبل عمر» تتحول إلى الربحية بالربع الثاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحولت شركة جبل عمر للتطوير للأرباح في الربع الثاني من العام الحالي محققة 271 مليون ريال مقابل خسائر 454 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب النتائج المالية الأولية للشركة والمنشورة على تداول أمس، بلغت الخسارة التشغيلية 227 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسائر 222 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 2%. فيما بلغ إجمالي الخسارة 47 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسائر 138 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 66%.

وعلى صعيد النصف الأول من العام بلغت الخسارة 75 مليون ريال، مقابل خسائر 691 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 89%. وبلغت خسارة السهم 0.08 ريال، مقابل 0.74 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل إلى:





الزيادة في الإيرادات في الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب التحسن النسبي في معدلات إشغال الفنادق والمراكز التجارية بسبب تخفيف الإجراءات الاحترازية.

زيادة في الإيرادات الأخرى مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بسبب الربح المعترف به من بيع قطعة أرض في مشروع جبل عمر والمعلن عنها على موقع تداول بتاريخ 13 ديسمبر 2020م.



كما أرجعت انخفاض صافي الخسارة خلال النصف الأول مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات الأخرى مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بسبب الربح المعترف به من بيع قطعة أرض في مشروع جبل عمر.

وأشارت إلى أن الخسائر المتراكمة بنهاية يونيو الماضي بلغت 2,202.9 مليون ريال تعادل 23.7% من رأسمال الشركة، مبينة أنها ستقوم بتنفيذ الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية بشأن الشركات المقيدة أسهمها في السوق المالية السعودية والتي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 20% من رأس المال.

تأثير التعديلات على القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الثاني 2020: