شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» توضح تفاصيل عدادي «رحمانية جدة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في تعليق للشركة السعودية للكهرباء على مقطع فيديو قديم، يعود إلى بدايات عام 2018م، وأعاد البعض تداوله مؤخراً، يتحدّث عن عدادي كهرباء يظهران في أرض فضاء بحي الرحمانية بمحافظة جدة، أكّدت الشركة أنها تعاملت مع موضوع المقطع في حينه، وأزالت عدادي الكهرباء المُشار إليهما لمخالفتهما الأنظمة.

وكانت السعودية للكهرباء" قد أصدرت بياناً توضيحياً في شهر مارس من عام 2018م، كشفت فيه حقيقة مقطع الفيديو المذكور، وبيّنت أنها كانت قد قامت بإيصال الخدمة الكهربائية وتركيب العدادين لمنشآتٍ كانت قائمة بالفعل على الأرض، برخصة بناء معتمدة من الأمانة، وأن المشترك قام بعد تركيب العدادين وإيصال الخدمة، بمخالفة الأنظمة، وإزالة المباني، وإحداث إنشاءات في الموقع، والتعدي على الشبكة الكهربائية، دون الرجوع للشركة.

وأوضحت الكهرباء أنه تمت إزالة التعدي على الشبكة الكهربائية، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حينه،مؤكّدةً أن ما حدث هو مخالفة تُمثل خطورة تتجاوز الممتلكات والمرافق، إلى الأرواح، جراء عدم التزام المشترك بالتنسيق معالشركة لضمان التزام معايير السلامة الكهربائية في الموقع.

وأكّدت "السعودية للكهرباء"، حرصها على اتباع أعلى معايير الشفافية والسلامة خلال جميع مراحل إيصال الخدمة الكهربائية، والتزامها الدائم تقديم خدمة كهربائية موثوقة للمشتركين في جميع مناطق المملكة.