شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات:ندرب 100 ألف شاب على مهارات العمل الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة مستقبلنا رقمى هي مبادرة لتحقيق رؤية مصر الرقمية وبناء قدرات الإنسان المصرى، وتم إطلاقها منذ سنة، وبالتحديد فى يوليو 2020، وهدفها تدريب 100 ألف شاب على مهارات العمل الحر على 3 محاور.

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن المحور الأول هو التسويق الرقمى ينضم له خريجو كليات نظرية مثل تجارة وإدارة أعمال وأداب وألسن وإعلام وهو أكبر محور ينضم له طلاب.

ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى أن المحور الثانى هو تطوير المنصات وهو محور تقنى أكثر الخريجين فيه من كليات الحاسبات تكنولوجيا المعلومات، والمحور الثالث هو البيانات وتحويل البيانات وهذا أساس الذكاء الاصطناعى وهذا خاص بالشباب خريجوا الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أنه لا يوجد حد أقصى للسن والحد الأدنى 18 سنة .