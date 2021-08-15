شكرا لقرائتكم خبر إطلاق تجزئة المقابل المالي لرخص العمل عبر «قوى» قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مسؤول تسويق منصة «قوى» بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالعزيز دنديني، أن خدمة تجزئة المقابل المالي ستطلق عبر «قوى» قريبا، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى، حيث ستتمكن المنشآت من تجديد رخص العمالة لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر عبر المنصة، مشيرا إلى اشتراط استدامة بقاء المنشأة في النطاق الأخضر المتوسط لمدة 13 أسبوعا متواصلة أو 26 أسبوعا متقطعة من آخر 52 أسبوع لإتمام خدمات مثل إصدار تأشير أو نقل خدمات موظف من أجل الحد من التلاعب في نطاقات «الأخضر» الذي تمارسه بعض المنشآت.

اشتراك لكل مفوض

وأفاد دنديني خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عبر تقنية (zoom ) أمس أن كافة الخدمات ستكتمل في منصة «قوى» قريبا، حيث يتم حاليا تطويرها، مؤكدا، أن خدمات «قوى» تتم بشكل فوري عن طريق المنصة، وقد خصصت اشتراكا خاصا لكل موظف لمدة عام واحد، بحيث يتم إلغاء اشتراك المنشأة في حال كان المستخدم المفوض له موظفا واستقال من الشركة ولا يمكن نقل الاشتراك من مستخدم مفوض إلى مستخدم مفوض آخر بل يلزم اشتراك جديد، وفي حال إلغاء الاشتراك لا يمكن للمشترك استرداد اشتراكه أو الاستفادة من الخدمات بل يتطلب العمل اشتراكا جديدا.

تكامل الخدمات

وأضاف بأن منصة «قوى» تسعى لخلق سوق عمل متكامل يرتكز على الشفافية؛ ليكون ركنا مهما في دعم اقتصاد الوطن بالقيم المضافة، وتتكامل مع خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للوصول إلى خدمات قطاعات العمل عبر النفاذ الموحد، وتحسين تجربة المستخدم، لافتا إلى أن المنصة تقدم التأشيرات الفورية للتأسيس للفئات الأولى (إصدار فوري للتأشيرات للمنشآت المستحقة) والفئة الثانية والثالثة (إصدار فوري للتأشيرات للمنشآت المستحقة، ويمنح جميع المستفيدين فترة سماح من برنامج «نطاقات» لمدة عام.

تأشيرات فورية

وأوضح بأن المنصة تقدم خدمة التأشيرات الفورية للتوسع بالأعمال بشرط أن تكون المنشأة قائمة وتعمل وليست متوقفة، وأن يكون نطاق المنشأة أخضر متوسط فما فوق، بالإضافة إلى التزام المنشأة ببرنامج حماية الأجور، وأن تبقى المنشأة في النطاق الأخضر المتوسط على الأقل لمدة 13 أسبوعا متتالية أو 26 أسبوعا متقطعة خلال الـ 52 أسبوعا الأخيرة.

شهادة السعودة

وأضاف، «إن الخدمة الالكترونية التي تقدمها «قوى» تشمل تأشيرات التوسع الفورية للمنشأت الصغيرة فئة «أ» و يشترط أن تكون المنشأة قائمة وأن يكون نطاق المنشأة أخضر متوسط فما فوق وأن تكون جميع الرخص سارية المفعول، وأن تكون المنشأة ملتزمة ببرنامج حماية الأجور، وأن تبقى المنشأة في النطاق الأخضر المتوسط على الأقل لمدة 13 أسبوعا متتالية أو 26 أسبوعا متقطعة خلال الـ 52 أسبوعا السابقة»، موضحا، أن «قوى» تقدم شهادة السعودة بحيث يشترط أن تكون حالة المنشأة قائمة أو أن تكون المنشأة في أحد النطاقات البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض أو الأخضر للكيانات الصغيرة فئة (أ) أن تكون المنشأة ملتنزمة ببرنامج حماية الأجور.

نوعان من المنشآت

وأبان بأن التسجيل في «قوى» يتوزع على فرد لديه هوية أو إقامة، بالإضافة إلى مفوض المنشأة، ومدير حساب الرقم الموحد، فيما يتم تقسيم المنشآت في «قوى» إلى منشآت تأسيس ومنشآت التوسع، موضحا، أن منشآت تأسيس هي أول منشأة على مستوى الكيان تحت الرقم الموحد وتعتبر فترة التأسيس 6 أشهر من تاريخ فتح ملف المنشأة في مكتب العمل ويمكن للمنشأة إضافة رصيد التأسيس بشراء الفئة المناسبة، وكذلك يمكن للمنشأة الدخول في فترة السماح لمدة 12 شهرا تبدأ بعد أول عملية لإصدار تأشيرة أو نقل خدمة وافد إلى المنشأة خلال فترة، فيما منشآت التوسع هي مخصصة للمنشآت ذات نسب توطين مرتفعة والملتزمة بأنظمة العمل، ويختلف رصيد المتاح بحسب نشاط وحجم المنشأة والتزامها بنسبة التوطين.

نقل الخدمات

وخلص دنديني إلى أن الخدمات الالكترونية لقطاع الأعمال عبر «قوى» تشمل نقل خدمة عامل وتغيير المهنة العامل، بشرط أن تكون المنشأة قائمة وأن تكون جميع الرخص سارية المفعول وألا تكون المهنة مقصورة على السعوديين، وأن يتم التأكد من شهادة مزاولة مهنة سارية من الهيئات المتخصصة في حالة التغيير للمهن الهندسية المحاسبية والطبية.