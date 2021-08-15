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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة المنافسة عن عدم ممانعتها في إتمام عملية التركز الاقتصادي بين إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الأول للاستثمار مساهمة مقفلة. وقالت الهيئة العامة للمنافسة في تغريدة عبر حسابها في «تويتر» إن الشركتين تعملان في قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، مضيفة أن نوع التركز يتمثل في نقل أنشطة إدارة الأصول وخدمات الوساطة والإقراض بالهامش للعلاء الأفراد من “إتش إس بي سي العربية السعودية” إلى “الأول للاستثمار”.



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