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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت وزارة الاستثمار من انتحال صفتها أو اسمها باستخدام وسائل التواصل المختلفة لطلب معلومات شخصية، مؤكدة أن تعاملاتها تقتصر على الكيانات الاعتبارية وخدماتها تتم من خلال مراكز علاقات المستثمرين، مطالبة بعدم الاستجابة لتلك المحاولات الاحتيالية والإبلاغ عنها عبر تطبيق كلنا أمن. وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في «تويتر» أن منسوبيها لا يتعاملون مع الأفراد بشكل مباشر بل تقتصر تعاملاتهم مع الكيانات الاعتبارية التجارية، مبينة أن الخدمات التي تقدمها للشركات الأجنبية والمحلية لا تتم إلا من خلال مركز علاقات المستثمرين، مؤكدة اتخاذها كل الإجراءات النظامية التي تحول دون استخدام صفتها واسمها في ممارسات احتيالية لتمرير عمليات غير نظامية.



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