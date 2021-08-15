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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منتدى التقنية الرقمية تعقده هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في نسخته الأولى يوم 24 أغسطس الجاري؛ بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الحالية وتعزيزها، واستعراض حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة ومناقشة أبرز الموضوعات المتعلقة بهذا القطاع الواعد، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمستثمرين المحليين والعالميين. وسيركز المنتدى الذي يعقد بعنوان «فرص استثمارية واعدة لمستقبل رقمي» على مناقشة الفرص الاستثمارية الضخمة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة، واستعراض بيانات وإحصاءات لحجم سوق تقنية المعلومات والفرص الاستثمارية وحجم الإنفاق فيه، انطلاقا من إدراك الهيئة أن قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة من ركائز التنمية الشاملة والاقتصاد الرقمي والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وله دور بارز في تلبية احتياجات النمو الاقتصادي وبناء المستقبل المزدهر.



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