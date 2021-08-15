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ودعت غرفة تبوك، أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال والمهتمين للحضور والاستفادة من الورشة التي ستتناول عدة محاور، منها: التعريف بخدمة جدير وأهدافها ودورها في تسهيل الفرص الشرائية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وآلية عمل الخدمة وإجراءات التسجيل فيها، إضافة إلى أنه سيتاح المجال للجميع للمناقشة والإجابة على الاستفسارات وإيضاح عدد من المفاهيم المتعلقة بذلك.
وتأتي الورشة ضمن عدة برامج تنظمها غرفة تبوك بالتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات لتطوير وتوعية القطاع الخاص.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.