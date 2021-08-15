شكرا لقرائتكم خبر «سابكو» المملوكة لأرامكو تمتلك 30% في سدير للطاقة المتجددة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة أكوا باور الإغلاق المالي لمشروع سدير للطاقة الشمسية، والبالغ قدرتها الإنتاجية 1500 ميجاوات، ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة للطاقة المتجددة.

وأعلنت الشركة انضمام شركة «سابكو» المملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية، إلى التحالف مع «أكوا باور» و»بديل» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات، مشيرة إلى أنها ستمتلك حصة 35%، فيما تبلغ حصة «بديل» 35%، وتبلغ حصة أرامكو 30% في شركة «سدير الأولى للطاقة المتجددة» التي تم تأسيسها للمشروع.

وكان تم الإعلان عن مشروع سدير للطاقة الشمسية لدى افتتاح محطة سكاكا للطاقة الشمسية في أبريل 2021 برعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة الأمير محمد بن سلمان، وبحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

وتم اختيار موقع مشروع محطة سدير وتنفيذ الأعمال الهندسية والدراسات التمهيدية من خلال فريق فني سعودي متخصص بوزارة الطاقة، بهدف تحقيق أعلى جودة ممكنة لإنتاج الطاقة الكهربائية، والمساهمة في صياغة ملامح الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته المملكة، ودعمته خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي، دلالة على استمرارية جهود المملكة في الاسهام لتقليل الانبعاثات من قطاع الطاقة في المملكة.

وتعمل وزارة الطاقة من خلال برنامج الطاقة المتجددة وبرنامج تطوير المحتوى المحلي لديها على دعم وتمكين بناء هذا القطاع الواعد وسلاسل الإمداد الخاصة به، من خلال مبادرات مختلفة كحشد استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لإيجاد سوق وطنيةٍ تنافسيةٍ للطاقة المتجددة.

ويعد قطاع المرافق الخدمية والطاقة المتجددة أحد القطاعات الـ 13 الاستراتيجية التي تشكل أولوية في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، حيث يمثل هذا الإعلان إنجازاً نحو إطلاق قطاعات حيوية واعدة تسهم في تمكين القطاع الخاص، وتستهدف زيادة المساهمة في المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له، إضافة إلى توسيع الفرص أمام الشركات المحلية للإسهام في مشاريع الصندوق.