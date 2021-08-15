شكرا لقرائتكم خبر 7 معايير لتقييم مالك المشروع لأداء المقاول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين مبادرة تقييم المقاولين، حددت 7 معايير لتقييم مالك المشروع لأداء المقاول بعد انتهاء العقد.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن المبادرة تمكن من بناء قاعدة بيانات تحتوي على تقييم المقاول بمعايير دقيقة وذات موثوقية عالية بالتعاون مع الجهات المعنية، وستخلق المبادرة فرصا للمقاولين لإبراز تميزهم في تنفيذ المشاريع في تخصصاتهم، مما سيتيح تنافسية عادلة للقطاع وسيساعد في رفع جودته. وتعد مبادرة التقييم إحدى مبادرات الهيئة التمكينية المرتبطة بهدف الهيئة الاستراتيجي لتعزيز الشفافية في قطاع المقاولات.

وأشارت إلى أنه سيتم عرض بيانات المقاولين وتقييمهم من خلال منصة الكترونية تمكن الجهات الحكومية وملاك المشاريع والأفراد والمهتمين بقطاع المقاولات من الوصول إلى المقاولين والاطلاع على تقييمهم في المشاريع السابقة، مما سيعزز من اتخاذ القرار واختيار المقاولين بناء على أدائهم.

وأفادت بأنها بدأت المرحلة الأولى في مبادرة تقييم المقاولين، وذلك عن طريق العمل على جمع بيانات تقييم المقاول من خلال العقود النموذجية، فيمكن لمالك المشروع تقييم أداء المقاول بعد انتهاء العقد ويكون ذلك في ستة معايير، هي: الجودة، الجدول الزمني، البيئة والصحة والسلامة، القيمة، التواصل، سرعة الاستجابة، الالتزام بالمواد المتفق عليها.

ولفتت إلى أنها تطمح بتمكين المواطنين والمقيمين من خلال منصتها بأن يكونوا جزءا من التغيير ومكافحة التستر التجاري في المملكة، ولذلك تم تضمين إفادة بعد الانتهاء من التقييم تفيد في حال وجود أي اشتباه بالتستر التجاري؛ مما يجعل هذه المبادرة إحدى أهم وسائل الهيئة السعودية للمقاولين لتطوير القطاع وازدهاره.

مبادرة تقييم المقاولين

الأهداف:







بناء قاعدة بيانات تحتوي على تقييم المقاول بمعايير دقيقة وذات موثوقية عالية



خلق فرص للمقاولين لإبراز تميزهم في تنفيذ المشاريع في تخصصاتهم



إتاحة تنافسية عادلة للقطاع مما سيساعد في رفع الجودة



7 معايير لتقييم مالك المشروع لأداء المقاول بعد انتهاء العقد: