شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات الخليج خلال تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وتصدرت البورصات المرتفعة المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.33% رابحًا 5.35 نقطة ليغلق عند مستوى 1636.43 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.25% رابحًا 27.93 نقطة ليغلق عند مستوى 11351.63 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.1% رابحًا 7.29 نقطة ليغلق عند مستوى 7601.641 نقطة، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت.



بورصة السعودية بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.25% رابحًا 27.93 نقطة ليغلق عند مستوى 11351.63 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.61% رابحًا 149.59 نقطة ليغلق عند مستوى 24780.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 165 مليون سهم بقيمة 6.5 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.56%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.03%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.64%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.56%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.82%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.5%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.47%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.36%، 0.34%، على التوالي، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.21%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.76%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والأدوية بنسبة 1.13%، 1.12%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.85%.

وقفز 103 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تنمية" بنسبة 9.89%، ثم سهم "عطاء" بنسبة 7.45%، ثم سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 5.58%، وتراجع 87 سهمًا على رأسها سهم "التعاونية" بنسبة 3.39%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 3.10%، ثم سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 2.88%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 318.6 مليون ريال سعودي.



بورصة الكويت بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% رابحًا 8.83 نقطة ليغلق عند مستوى 6621.48 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% رابحًا 11.37 نقطة ليغلق عند مستوى 7219.60 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحًا 3.17 نقطة ليغلق عند مستوى 5445.23 نقطة، فيما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.30% خاسرًا 17.36 نقطة ليغلق عند مستوى 5725.74 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 316.7 مليون سهم بقيمة 52.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.3 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 7.89%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.75%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.56%، ثم قطاعي البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.35%، 0.33%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.34%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.98%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.89%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.65%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.56%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%.



بورصة البحرين بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.33% رابحًا 5.35 نقطة ليغلق عند مستوى 1636.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.8 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة نمو 119.31% مدفوعًا شركة عقارات السيف بنسبة 5.42%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 26.6% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 2.31%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 24.36% مدفوعًا بصعود سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.95%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.83%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.83%.

فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 18.43% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 9.52%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 9.19% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 1.02% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.82%، وهبطت أسهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، مجموعة جي إف إتش المالية، بنك البحرين الوطني بنسبة 2.44%، 1.82%، 0.66%، على التوالي.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.04% رابحًا 1.33 نقطة ليغلق عند مستوى 2815.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 132.5 مليون سهم محققة ما قيمته 136.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1896 صفقة لعدد 31 سهمًا، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 0.41%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.40%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاعي النقل والتأمين بنسبة 0.45%، 0.14%، على التوالي.

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 12.98%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 11.45%، وتراجع 11 سهمًا على رأسها سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 3.05%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.47%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.3 مليون ورقة بقيمة 25.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.24%.





بورصة أبو ظبيكما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.1% رابحًا 7.29 نقطة ليغلق عند مستوى 7601.641 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.352 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 190.7 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 4497 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعة بنسبة 2.40%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.37%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.3%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.19%، فيما تراجع العقار بنسبة 1.52%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.89%، ثم قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.11%، 0.10%، على التوالي، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.07%.

وارتفع 20 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 8.82%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 7.49%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 5.82%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم "حقوق الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 9.77%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.73%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 6.41%، فيما تصدر سهم "شركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 334.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.07%.