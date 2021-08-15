شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أهم المتغيرات فى أسعار السلع الغذائية خلال الشهر الماضى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية عن التقرير الشهرى لأسعار السلع الغذائية والتى تم رصدها من خلال تقرير المتابعة الشهرية.

هل هناك تغير فى حالة السوق خلال تلك الفترة؟

شهدت الأسواق خلال الشهر الماضى ثبات الأسعار منتجات اللحوم، البلدية والمستوردة والمجمدة، منجات الألبان، السكر، زيوت الطعام، البقوليات، قطع غيار السيارات، المنظفات والكيماويات، الأدوات المكتبية، الأحذية والمصنوعات الجلدية، الأدوات الكهربائية، الأخشاب.

هل انخفضت أسعار منتجات أخرى مثل الدواجن؟

انخفضت أسعار الدواجن البيضاء بحوالى 7% عن الشهر الماضى وأسعار بيض المائدة بحوالى 6% على معدل شهرى.

ماذا حدث فى السلع الخضروات والفاكهة؟

شهدت أسعار بعض أنواع الخضر والفاكهة تباينا بين انخفاض لأسعار بعض الفاكهة والخضر الموسمية نتيجة زيادة حجم الانتاج والمعروض بنسب تتراوح بين 10 إلى 20% وارتفاع محدود لأنواع أخرى تراوح بين 5 إلى 15%.

هل هناك تأثير لارتفاع أسعار المحروقات على الأسعار؟

بالرغم من زيادة سعر المحروقات إلا أن ذلك لم يكن له أى أثر على أسعار السلع وتداولها بالأسواق، إلى أن لجان المتابعة باتحاد الغرف التجارية ترصد حركة التغيرات التى تشهدها الأسواق من حيث حجم وتوزيع وسعر كافة السلع وتقوم بتحليل تلك البيانات ومقارنتها بالمتغيرات العالمية لوضع تصورات مستقبلية لحركة الأسواق والمتغيرات السعرية التى قد تؤثر على الأسواق المحلية.