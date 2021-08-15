أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض البطالة لـ7,3% خلال الربع الثانى لعام 2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 15-8-2021 أخبار الاقتصاد المصرى، من أبرزها بلوغ معدل البطالة 7,3% من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 7,4% فى الربع الأول من عام 2021، بإنخفاض قدره 0,1%، وبانخفاض قدره 2,3% عن الربع المماثل من العام السابق.

انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7,3% خلال الربع الثاني لعام 2021

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (ابريل - يونية) لعام 2021، حيث بلغ معدل البطالة 7,3% من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 7,4% فى الربع الأول من عام 2021، بإنخفاض قدره 0,1%، وبانخفاض قدره 2,3% عن الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ حجم قوة العمل 29,115 مليون فرد خلال الربع الثاني لعام 2021، وسجل تقدير حجـــم قـوة العمل 29,115 مليون فرد مقابل 29,284 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة إنخفاض مقدارها 0,6% وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 12,981 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,134 مليون فرد.

أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24,233 مليون فرد بينما بلغت للإناث 4,882 مليون فرد.

التخطيط: 3 سيارات خدمة متنقلة خلال شهرى أغسطس وسبتمبر لتقديم خدماتها للجمهور

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أماكن تواجد سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تقدم خدماتها للمواطنين بمدينة العلمين الجديدة ونطاق الساحل الشمالي.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تواجد عدد 3 سيارات خدمة متنقلة خلال شهري أغسطس وسبتمبر لتقديم خدماتها للجمهور؛ أحدهم بالتنسيق مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق، وسيارتان بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، واحدة لتقديم خدمات إصدار بطاقات الرقم القومي للمواطنين فوريًا، والاخرى تقدم خدمات الإصدارات الخاصة بالأحوال المدنية مثل شهادات الميلاد، والوفاة، وقسيمة الزواج، والطلاق، وغير ذلك من خدمات.

وتقدم سيارة المركز التكنولوجي المتنقل خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالعلمين والساحل الشمالى حتى الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري، وتتواجد اليوم الأحد أمام مقر جهاز القرى السياحية (مارينا 4)، وغدًا الأثنين بميدان الماسة بجوار فندق الماسة، وبمقر الوحدة المحلية لسيدى عبدالرحمن في الثلاثاء، على أن تتواجد يومي الأربعاء والخميس امام مقر جهاز القرى السياحية (مارينا 4).

جهاز تنمية المشروعات: 2.8 مليار جنيه تمويلات خلال النصف الأول من 2021

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز قد قام بتمويل 87.7 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في النصف الأول من عام 2021 (من يناير وحتى يونيو) باجمالى وصل إلي 2.8 مليار جنيه أتاحت حوالى 146.5 ألف فرصة عمل.

وأضافت نيفين جامع أن الشباب في الفئة العمرية من 30 – 40 سنة قد حصل على نسبة تصل إلى 36% من هذا التمويل كما استفادت محافظات الوجه القبلى بنسبة تزيد على 43% من التمويل.

أكدت نيفين جامع أن الجهاز يعمل بالتنسيق باستمرار مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة وتوفير البيئة المناسبة لتشجيع المواطنين على الاقبال على العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة جديدة تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلى من الخدمات والمنتجات المختلفة مما يسهم في تقليل الواردات ويدعم الاقتصاد الوطنى ويتيح الآلاف من فرص العمل لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.

التعاون الدولى تبحث مع السفير اليابانى مشروعات التعاون الإنمائى المستقبلية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نوكي ماساكي، السفير الياباني بالقاهرة، لبحث محفظة التعاون المشتركة بين مصر واليابان ومتابعة موقف المشروعات المختلفة وتذليل أي عقبات قد تواجه المشروعات الممولة من الجانب الياباني لدعم رؤية الدولة التنموية، وذلك ضمن فعاليات توقيع المنحة اليابانية لإنشاء ملحق للعيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الجامعي لعلاج الأطفال بالمجان.

وتناول اللقاء الإشادة بالعلاقات المصرية اليابانية التي تمتد إلى خمسينيات القرن الماضي، وتطورها على مدار العقود الماضية، وتدعم اليابان رؤية الدولة التنموية وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال اتفاقيات التمويل التنموي الميسرة، في العديد من المجالات مثل الصحة والنقل والسياحة والآثار.

وزير الاتصالات: إتاحة 200 خدمة أمام المواطنين نهاية 2021 على منصة مصر الرقمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لتطبيق منظومة التحول الرقمي، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أن الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة في سبيل التحول الرقمي، تماشيًا مع "رؤية مصر 2030" واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي، وذلك سعيا للوصول لتحويل مصر إلى مجتمع يعتمد على التطبيقات التكنولوجية في الحصول على الخدمات المقدمة إليه، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة سير العمل والخطوات التنفيذية لإتاحة مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين على البوابة الحكومية الإلكترونية، بالتزامن مع قرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.