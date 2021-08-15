شكرا لقرائتكم خبر عن مشتركو التليفون الأرضى فى مصر يتجاوزن 10 ملايين بنهاية شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد مشتركى التليفون الأرضي (الثابت) إلى 10.3 مليون مشترك بنهاية الربع الثانى من 2021 مقابل 9.7 مليون مشترك بنهاية الربع المماثل من عام 2020 بنسبة نمو 6%، ومقارنة بعدد 10 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من العام الجارى بنسبة نمو 3%، جاء ذلك بحسب بيانات الشركة المصرية للاتصالات، وهى المستحوذ على الحصة الأكبر من الهواتف الأرضى فى مصر.

وبلغ إجمالى إيرادات وحدة أعمال المنزل والاتصالات الشخصية للشركة المصرية للاتصالات 8.6 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2021 مقابل 6.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة نمو 28%، وبلغ إجمالى إيرادات الربع الثانى من عام 2020 نحو 4.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى مقابل 3.6 مليار جنيه بنسبة نمو 22%، و4.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة نمو 6%.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات إجمالى الإيرادات المجمعة بلغ 17.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة نمو قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعومًا بالزيادة فى إيرادات خدمات البيانات والبالغة 31% متبوعة بالزيادة فى إيرادات خدمات الصوت وإيرادات أخرى لوحدة أعمال الشركات، بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 6.7 مليار جنيه محققا نمو قدره 33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققًا هامش ربح قوى قدره 39% مدعوما بالزيادة فى الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة والجهود المبذولة لترشيد النفقات.

وبحسب بيان الشركة المصرية للاتصالات، بلغ صافى الربح بعد الضرائب 3.9 مليار جنيه محققا نسبة زيادة قدرها 88% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بفضل الأداء التشغيلى المتميز والزيادة فى إيرادات الاستثمار من فودافون وأرباح فروق العملة، وبتحييد أثر العناصر غير التشغيلية والمتمثلة فى الزيادة فى ضرائب الدخل المؤجلة ورد مخصصات شركة فودافون خلال الربع الأول من العام الحالى وبعض المخصصات الاخرى، وأرباح فروق العملة وخسائر الاضمحلال يصل صافى الربح إلى 3.5 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 54%.