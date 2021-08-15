اتش سى مستشاراً مالياً لشركة ماك للمشروبات وشركة كوكاكولا مصر للتعبئة

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القاهرة - سامية سيد - قامت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار بدور المستشار المالي المشترك لشركة ماك للمشروبات والشركات التابعة في بيع 52.7% في شركة كوكاكولا مصر للتعبئة في أطار استحواذ شركة كوكاكولا هيلينيك للتعبئة على 97% من شركة كوكاكولا مصر للتعبئة، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 427 مليون دولار أمريكي قابلة للتعديل بناءً على ﺁلية الصفقة.

ولقد تم الانتهاء من أبرام الاتفاقيات النهائية للصفقة التي من المتوقع إتمامها في أواخر الربع الرابع من عام 2021، بشرط استيفاء بضعة شروط منها الحصول على موافقة بعض المقرضين لشركة كوكاكولا مصر للتعبئة، واستيفاء الموافقات الرقابية وغيرها.

أعرب محمد أبوراوي، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، عن سعادته بهذا النجاح قائلاً: " يسعدنا دعم شركة ماك للمشروبات في هذه الصفقة التاريخية، تجمع شركتي اتش سي للأوراق المالية والاستثمار وشركة ماك للمشروبات علاقة طويلة المدى لأكثر من عقد حيث قامت اتش سي بالعديد من الاستشارات بشأن عدد من الصفقات البارزة في قطاعي الأغذية والمشروبات والتعبئة، وتدل هذه الصفقة على جاذبية السوق المصري كوجهة استثمارية واعدة ذات فرص استثنائية للمستثمرين الاستراتيجيين البارزين"