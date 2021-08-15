شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 15-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 15-8-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.045 مليار جنيه عند مستوى 719.760 مليار جنيه.





أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 24 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، الشمس للإسكان والتعمير، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، سماد مصر (ايجيفرت)، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، غاز مصر، العامة للصوامع والتخزين، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المتحدة للإسكان والتعمير، مصر لصناعة الكيماويات، بنك التعمير والإسكان، راية القابضة للاستثمارات المالية، بنك الكويت الوطني-مصر، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، شركة النصر للأعمال المدنية، العربية لاستصلاح الأراضي، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

إيقاف تداول 24 شركة

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تربح 4.05 جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.045 مليار جنيه عند مستوى 719.760 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 475.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.2 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.2% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.97%، والعرب على 6.83% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 15.38% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.61%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 58.7 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 7.7 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 14 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.33%، ليغلق عند مستوى 11029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2398 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 13355 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 4293 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2887 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3866 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3523 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1082 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 82 شركة، ولم تتغير مستويات 23 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 13.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.55%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 8.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 7.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.78%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 14.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.46%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.86%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 79.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 50.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.62%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.23%.

- القاهرة الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 11.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.71%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 42.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.38%.