شركة البحر الأحمر تحقق رخصة “كايت مارك” لمعايير تسليم المشاريع رقميًا

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حصلت شركة البحر الأحمر للتطوير على رخصة ” كايت مارك ” لمعايير تسليم المشاريع رقميًا من المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، لتصبح بذلك أول مالك للأصول العقارية عالميًا يحقق هذه الرخصة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، أن الشركة تسعى دومًا لإرساء معايير جديدة لتصبح بذلك أحد أهم المصادر المعرفية لكبرى المشاريع في العالم.

وأشار أن الشركة اعتمدت من أجل تحقيق هذا المنجز على نمذجة معلومات البناء في تسليم المشاريع رقميًا والمتوافقة مع معيار الآيزو 19650، والذي يعد واحدًا من سلسلة المعايير الدولية للإدارة الفعالة للبيانات خلال مرحلتي تطوير المشاريع وتشغيلها، مبينًا أن شركة البحر الأحمر للتطوير منحت هذه الرخصة لتميزها في إدارة البيانات، والذي سيمكن الشركة من تبني أفضل الممارسات عبر جميع إداراتها وأقسامها.

من جهتها أبانت الرئيس التنفيذي للمعهد البريطاني للمعايير (BSI) سوزان مارتن أن الحصول على رخصة كايت مارك لنمذجة معلومات البناء الممنوحة من المعهد البريطاني للمعايير (BSI) من قبل شركة مالكة للأصول العقارية يعد إنجازًا غير مسبوق على الصعيد الدولي، متطلعة للعمل مع الشركة في مشاريع مستقبلية، ودعمها لتحقيق أهدافها الرائدة عالميًا.