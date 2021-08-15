شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز مستوى 11ألف نقطة بأولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 4.045 مليار جنيه عند مستوى 719.760 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.33%، ليغلق عند مستوى 11029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2398 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 13355 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 4293 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2887 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3866 نقطة.