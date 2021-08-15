شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة: انطلاق برنامج التدريب الصيفى لطلبة كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم بوزارة التجارة والصناعة فعاليات التدريب الصيفي لطلبة كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان ولمدة أسبوعين بمشاركة 30 طالب وطالبة، وذلك بحضور الدكتورة أماني فاخر عميدة كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، والدكتور احمد خميس استاذ العلوم السياسية المساعد بالكلية.

وذلك تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وفي اطار حرص الوزارة على الاضطلاع بدورها المجتمعي والتواصل مع المجتمع الأكاديمي.

وقال إبراهيم السجيني -مساعد الوزير للشئون الاقتصادية أن هذا التدريب يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للوزارة، ويهدف إلى تزويد طلبة الجامعات المصرية بفرص اكتساب مهارات العمل الأساسية وممارستها على أرض الواقع والتعرف على بيئة العمل الواقعية بغية تسهيل دخولهم إلى سوق العمل.

وأضاف أن الوزارة حرصت منذ عام 2014 على تقديم الفرص التدريبية للطلاب خلال إجازة نهاية العام الدراسي عن طريق تقديم برنامج تدريبي بغرض التوعية بدور الوزارة في حماية الاقتصاد الوطني من خلال آليات المعالجات التجارية، وكذا تبسيط دور اتفاقات منظمة التجارة العالمية والتجارة الخارجية لإكساب الطلاب المهارات الفنية المطلوبة في سوق العمل.