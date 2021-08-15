شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة عربية" وكبرى الشركات العالمية تدرس إنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة طاقة للكهرباء، التابعة لمجموعة طاقة عربية، مذكرة تفاهم مع شركة مان إنيرجي سوليوشنز الألمانية، بخصوص مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر محليًا في مصر بغرض تزويد الحافلات السياحية بتلك الوقود النظيف، بموجب مذكرة التفاهم تلك، ستقوم طاقة للكهرباء بالتعاون مع شركة مان إنيرجي سوليوشنز، بإعداد دراسة جدوى على مدار الأشهر الستة المقبلة فيما يخص استخدام حلول التحليل الكهربائي في محطات توليد وقود الهيدروجين.

ويأتي الإنتاج المرتقب للهيدروجين الأخضر في مصر في سياق الاهتمام الدولي المتزايد بالوقود البديل، وذلك من أجل تقليل الأثر البيئي وإبطاء التغير المناخي. يصير ذلك قابلًا للتحقيق من خلال تمكين مصر من توليد واستخدام الهيدروجين الناتج عن الطاقة المتجددة، بدلاً عن الوقود الأحفوري.

بهذه المناسبة، صرح المهندس سامي عبد القادر- العضو المنتدب لشركة طاقة للكهرباء، قائلاً: "تعد شركة طاقة للكهرباء إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال البكر بالسوق المصري. لهذا، يسعدنا أن نتعاون مع شركة مان إنيرجي سوليوشنز في اتخاذ هذه الخطوة الهامة، والتي تهدف إلى توليد وزيادة استخدام الهيدروجين الأخضر في مصر.

وأضاف عبد القادر: "إن طاقة للكهرباء تعتزم قيادة القطاع الخاص نحو المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤية مصر 2030. ونحن نعتزم تنفيذ ذلك من خلال اتباع استراتيجيات الدولة لاستدامة الطاقة، بالإضافة إلى دعم جهود وزارة البيئة من أجل خفض الانبعاثات الضارة، كما نأمل جميعًا أن نساهم في خلق مستقبل أفضل خالي من التلوث الكربوني.

بدوره، عقب غسان صعب، الرئيس الإقليمي لقطاع الطاقة بشركة مان إنيرجي سوليوشنز: "نعتز بهذا المشروع المثير للاهتمام بالشراكة مع كيان رائد مثل طاقة للكهرباء، وخاصة أنه من المخطط تنفيذه تحت رعاية بلد مستنير مثل مصر؛ حيث تدرك الدولة أهمية الدور الذي يقوم به الهيدروجين الأخضر في سبيل إرساء القواعد لاقتصاد عالمي صديق للبيئة، فضلًا عن ذلك، تسعد شركة مان إنيرجي سوليوشنز بالحصول على فرصة لاستعراض خبراتها في عملية معالجة الهيدروجين بأكملها، ونتطلع أيضًا للعمل جنبًا إلى جنب مع طاقة للكهرباء، من أجل إيجاد أفضل الحلول التي ستعزز مكانتها في أحد أهم الأسواق التي ترسم معالم المستقبل."

جدير بالذكر أن طاقة للكهرباء تقوم بإدارة وتشغيل محطة طاقة شمسية ضمن إحدى كبرى مشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة، وهي محطة "بنبان" للطاقة الشمسية بمدينة أسوان؛ حيث قامت الشركة بإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 65 ميجاوات بإجمالي استثمارات 72 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، توفر طاقة للكهرباء حلولاً لبناء وتشغيل محطات خاصة/ ووحدات بقدرات منخفضة لتوليد الطاقة الكهربائية، لا سيما في المناطق الواقعة خارج نطاق الشبكة القومية. وتهدف الشركة من خلال حلولها المفصلة إلى تلبية احتياجات عملائها باستخدام الطاقة النظيفة، وتغطية استهلاكهم من الطاقة بشكل كلي أو جزئي حسب رغبتهم.

نبذة عن طاقة للكهرباء

"طاقة للكهرباء" هي شركة تابعة لشركة طاقة عربية إحدى شركات "القلعة القابضة". تعد طاقة عربية الرائدة في قطاع توزيع الطاقة في مصر و التى تعمل على تطوير وتشغيل البنية التحتية لتوزيع الطاقة، بما في ذلك: شبكات نقل وتوزيع الغاز، بما فى ذلك من أعمال الهندسة و المقاولات، محطات توليد و توزيع الطاقة للقطاعات السكنية والتجارية والسياحية في مصر، تسويق المنتجات البترولية وزيوت التشحيم، بالإضافة إلى ذلك، تقوم "طاقة عربية" حاليًا بتطوير وتشغيل محطات معالجة المياه، كما تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر من أجل توسيع نطاق اختصاصها في مجال الطاقة النظيفة.

نبذة عن مان إنيرجي سوليوشنز:

تمكّن شركة مان إنيرجي سوليوشنز عملائها من خلق قيمة مستدامة في سعيهم إلى تحويل/ تطوير عملياتهم الإنتاجية بما يتوافق مع مستقبل يتسم بالحياد الكربوني. وتقوم الشركة بتحسين كفاءة وأداء أعمالها بشكل منتظم، وذلك من أجل مواجهة التحديات المستقبلية في قطاع الملاحة البحرية وقطاع الطاقة والقطاعات الصناعية. وبما أن الشركة قد استأثرت بالريادة في المجالات الهندسية المتقدمة على مر أكثر من 250 عامًا، فقد استطاعت أن تقدم باقة فريدة من الحلول التقنية. ويقع المقر الرئيسي لمان إنيرجي سوليوشنز في ألمانيا، وتضم حوالي 14000 موظفًا ضمن قوة عملها في أكثر من 120 موقعًا حول العالم. فضلًا عن ذلك، توفر العلامة التجارية MAN PrimeServ لخدمات ما بعد البيع، شبكة واسعة من مراكز الخدمة لعملاء الشركة في جميع أنحاء العالم.