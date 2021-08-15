شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 15-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر اليوم الأحد استقرارا ملحوظا عند مستويات الأسعار المسجلة بختام تداولات الأسبوع الماضي، حيث بلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر سعر 782 جنيها للجرام.

أسعار الذهب في مصر اليوم، تسجل 782 جنيها لعيار 21 ، ويسجل عيار 18 سعر670 جنيها وعيار 24 يسجل 893 جنيها للجرام، وأخيراً الجنيه الذهب سجل 6256 جنيها.

أسعار الذهب سجلت هبوطا كبيرا الأسبوع الماضي بنسبة 4% لكن السوق صحح مساره في جلسات التداول هذا الأسبوع تحديدا يومي الأربعاء والخميس مرتفعاً لمستويات 1779 دولار، الأمر الذي انعكس على سعر الذهب في مصر.

ويعاد فتح التداول على الذهب في مصر غدا الاثنين في البورصات العالمية، ومن ثم تحرك أسعار الذهب في مصر سواء صعودا أو هبوطا وفق مستجدات الأوضاع.