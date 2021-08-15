شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. كيف تشترى كراسة شروط مبادرة سكن لكل المصريين (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عادل عايش رئيس قطاع القاهرة بالهيئة القومية للبريد، عن خطوات شراء كراسة شروط المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 2 لمنخفضى ومتوسطي الدخل من مكاتب البريد، وهى:

يتوجه المواطن الراغب في شراء كراسة شروط المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 2 إلى مكتب البريد بالمحافظات المطروح بها وحدات مرتديًا الكمامة للوقاية من فيروس كورونا.

يتوجه المواطن لشراء كراسة الشروط من الشباك المخصص لبيعها داخل مكتب البريد، وسداد قيمة الكراسة.

- يستوفي راغب الحجز بمبادرة سكن لكل المصريين الأوراق والمستندات المطلوبة بكراسة الشروط، ويتوجه لمكتب البريد لسداد قيمة جدية الحجز انتظارًا لإعلان نتيجة التخصيص.

- يستمر شراء كراسة شروط مبادرة سكن لكل المصريين خلال الفترة من 15 أغسطس حتى 9 سبتمبر المقبل.

وقال رئيس قطاع القاهرة بهيئة البريد، إنه تيسيرًا على المواطنين، وجه الدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصري بزيادة مد عمل مكاتب البريد، وكذلك عمل مكاتب البريد الرئيسية في المحافظات يوم السبت لاستقبال المواطنين الراغبين في شراء كراسات الشروط، كما وجه بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بدايةً من توفير مساحات آمنة خارج المكتب لانتظار العملاء، وتوفير مساحات صحية داخل صالات العملاء وإلزام العاملين بارتداء كمامات الوقاية.















































