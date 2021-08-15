ماونتن فيو تطلق مرحلة “لاجون بيتش بارك" الجديدة من "اى سيتي" التجمع الخامس

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القاهرة - سامية سيد - المرحلة الجديدة توفر تجربة سكنية فريدة من نوعها بأنشطة وخدمات لأول مرة في القاهرة

سليمان: ماونتن فيو أي سيتى نتاج شراكة ناجحة مع الحكومة وتأكيدا لثقتها في القطاع الخاص باعتباره شريك في التنمية

استمرارًا للنجاح الذي حققته ماونتن فيو للأستثمار العقاري بافتتاح المرحلة الأولى من مشروعها الرائد ماونتن فيو أي سيتي التجمع الخامس، أعلنت الشركة عن اطلاق مرحلة جديدة باسم "لاجون بيتش بارك"، والتى سيتم طرحها للبيع خلال أغسطس الحالي لتقدم ماونتن فيو من خلالها تجربة فريدة و مختلفة.

وقال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، أن مشروع أي سيتى هو نتاج الشراكة الناجحة مع الحكومة وثقتها في القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، فيعد ماونتن فيو اي سيتي هو المشروع الأول من نوعه الذى يطبق مفهوم علم السعادة في كافة المباني والخدمات، مشيرا الى أن المشروع يراعى اتباع أعلى المواصفات البيئية، ليشمل حلولا ذكية لفصل طرق السيارات عن الأماكن السكنية، كما يقدم المشروع حلولا ذكية لاستهلاك الكهرباء، ودعم البنية التحتية من خلال توصيل شبكات "الفايبر أوبتك" لضمان سرعة وجودة الاتصالات ودعم تكنولوجيا المعلومات داخل المشروع، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة لخلق سيولة مرورية للسكان مع توفير أحدث وسائل النقل، وخلق بيئة آمنة للسكان والأطفال.

وتبلغ إجمالى مساحة المرحلة الجديدة "لاجون بيتش بارك" 100 فدان، باستثمارات قدرها 8 مليارات جنيه، وتتضمن وحدات متعددة المساحات تبدأ من 150 متر مربع، بالإضافة إلى لاجون تصلح للسباحة، بما يحقق لملاك الوحدات إطلالة على منطقة أشبه بالمناطق الشاطئية، في تجربة تحقق الهدوء والمتعة للسكان وتحاكي المسكن الصيفي في قلب القاهرة.

قال المهندس وائل عز، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة ماونتن فيو "تمثل المرحلة الجديدة من مشروع اي سيتي التجمع الخامس طفرة في القطاع العقاري لتوفيره تجربة غير مسبوقة ومفهوم مختلف للحياة المعاصرة، وذلك من خلال العديد من الأنشطة والرياضات المائية تتاح طوال العام لأول مرة في القاهرة بقلب المشروع؛ بما يتماشى مع رؤية الشركة نحو تطوير مشروعات تواكب كل احتياجات العميل المتغيرة بالسوق العقاري.

وتقدم ماونتن فيو من خلال المرحلة الجديدة لأي سيتي التجمع الخامس وحدات بمفهوم جديد اطلقت عليها الشركة اسم New iVilla Beach Edition وهو منتج عقاري مبتكر يقدم كل ما يبحث عنه المستهلك فى فيلا ، ويكون لها كافة مميزات الفيلا وجراج خاص تحت الأرض، وبمدخل مباشر من الوحدة إلى اللاجون.

بالإضافة الى منتج ابتكاري جديد، وهي أحدث وحدات في السوق العقاري تطلقها الشركة باسم Millennial Beach Edition وهي وحدات تواكب التغير الجذري الذي يشهده السوق العقاري من ناحية مفهوم السكن التي توفر مرونة في التصميم بمساحات سكنية عصرية مصممة بشكل أفضل لتواكب احتياجات المستخدم من مساحات خارجية بالسكن، والتي يمكن استغلالها للتجمعات المنزلية، وأماكن متعددة الاستخدامات مثل الرياضة، العمل، غرفة للأطفال وغيرها لتراعي احتياجات السكن الجديدة والتي تجمع بين الرغبة في البقاء في المنزل كعادة مكتسبة جديدة للمعيشة والعمل مع سهولة الأتصال بالعالم الخارجي.

تأكيدا على رؤية الشركة لتقديم مشروعات مبتكرة مبنية على مفهوم السعادة، أطلقت ماونتن فيو أول مشروع إِداريّ “HeartWork” في مشروع أي سيتي، الذي يقدم مفهوم جديد ومختلف عن بيئة العمل، حيث تعاقدت ماونتن فيو مع الأفضل في العالم من حيث المعرفة بعلم السعادة في بيئة العمل وهي شركة DH Happiness وشركة Callison RTKL، إحدى أكبر شركات التصميمات الهندسية والاستشارية العالمية، لضمان تطبيق المعايير والمفاهيم الدولية في المشروع. وسيتمكن أصحاب الأعمال من الاستفادة بالعديد من الخصائص المميزة لتستمتع كل شركة بخصوصيتها المطلقة وخصوصية موظفيها بفضل توفر مدخل خاص وشرفة وجراج خاص فضلًا عن التصميم الخاص بكل علامة تجارية على حدى داخل مرحلة HQ500.

و الجدير بالذكر أنه قد تم افتتاح الشهر الماضي المرحلة الأولي من مشروع "آي سيتي القاهرة الجديدة" بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الشركة وقام رئيس الوزراء بتفقد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها، وكذا أعمال التشطيبات والمرافق والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى تفقده "الكلوب هاوس" الخاص بالمشروع الي جانب ايضا افتتاح المرحلة الاولي من النادي الرياضي MV Club .