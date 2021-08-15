شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الدولى تبحث مع السفير اليابانى مشروعات التعاون الإنمائى المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر
وبحث اللقاء مشروعات الشراكة المستقبلية المنتظر الاتفاق عليها خلال العام الجاري، حيث تسعى اليابان للمساهمة في دعم تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل على مستوى خطوط مترو الأنفاق كاستكمال المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة، بالإضافة إلى المساهمة في مشروع التأمين الصحي الشامل الذي تسعى الدولة من خلاله لتطوير منظومة الرعاية الصحية للمواطنين والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال كاليابان.
كما تناول اللقاء الدعم الياباني لخطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا بقيمة 9 ملايين دولار لتوفير معدات طبية لمستشفيات الصدر بالجمهورية، فضلاً عن اتفاق دعم سياسات الطاقة بقيمة 236 مليون دولار.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية واليابان بدأت منذ عام 1954 وتتنوع في العديد من القطاعات، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي بين البلدين نحو 2.8 مليارات دولار لتنفيذ 14 مشروعًا.