شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "الخدمات الأرضية" تتراجع 53% بفضل التعافي المستمر للعمليات التشغيلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للخدمات الأرضية، المُعلنة اليوم الأحد، عن التراجع في الخسائر بنسبة 52.9% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 93.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 197.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة خسائرا تشغيلية بلغت 63.4 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 196.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى التعافي المستمر للعمليات التشغيلية والتي أثرت بشكل مباشر على الإيرادات بزيادة قدرها 259.7 مليون ريال سعودي كما أثرت بشكل غير مباشر على تقليل الخسائر في الذمم المدينة بقيمة 3.9 مليون ريال سعودي.

وارتفعت الإيرادات إلى 374.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 115.0 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 109.9 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 249.4 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 16.7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 51.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 11.8 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 8.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.