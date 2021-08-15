شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات الجملة اليوم.. الطماطم بين 1.5-3 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت التقارير الشهرية للاتحاد الغرف التجارية على استقرار أسعار مجموعة الخضروات والفاكهة بالأسواق المحلية حيث شهد اليوم الأحد 15-8-2021 استقرارا فى جميع الأصناف وفقا للأسعار الرسمية في سوق العبور للجملة.

سجلت البطاطس 3-6 جنيهات للكيلو، والبامية 5-9 جنيها للكيلو وسجلت أسعار الملوخية تتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الطماطم بين 1.5-3 جنيها للكيلو، الكوسة 2.5-6 جنيهات، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 2-4 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الفاصوليا الخضراء بين 7-17 جنيها للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3جنيهات للكيلو، سعر الفلفل ألوان يتراوح بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.

وشهدت الأسواق خلال الشهر الماضي استقرارا في أسعار اللحوم ومنتجات الألبان وزيوت الطعام والمسلي بكافة أنواعها بينما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء وبيض المائدة بينما شهدت أسعار بعض أنواع الخضر والفاكهة تباينا بين انخفاض لأسعار بعض الفاكهة والخضر الموسمية نتيجة زيادة حجم الانتاج والمعروض بنسب تتراوح بين 10إلي 20% وارتفاع محدود لأنواع أخري تراوح بين 5 إلي 15% .

وشمل التقرير الشهري الذي تلقاه المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تقرير المتابعة الشهرية لحركة الأسواق المحلية والذي يصدر بالتعاون مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لرصد كافة المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة الداخلية.