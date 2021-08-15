شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات: 2.8 مليار جنيه تمويلات خلال النصف الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز قد قام بتمويل 87.7 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في النصف الأول من عام 2021 (من يناير وحتى يونيو) باجمالى وصل إلي 2.8 مليار جنيه أتاحت حوالى 146.5 ألف فرصة عمل.

وأضافت نيفين جامع أن الشباب في الفئة العمرية من 30 – 40 سنة قد حصل على نسبة تصل إلى 36% من هذا التمويل كما استفادت محافظات الوجه القبلى بنسبة تزيد على 43% من التمويل.

أكدت نيفين جامع أن الجهاز يعمل بالتنسيق باستمرار مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة وتوفير البيئة المناسبة لتشجيع المواطنين على الاقبال على العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة جديدة تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلى من الخدمات والمنتجات المختلفة مما يسهم في تقليل الواردات ويدعم الاقتصاد الوطنى ويتيح الآلاف من فرص العمل لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.

ودعت نيفين جامع المواطنين للاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لتمويل مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة والتيسيرات والمزايا الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات فيما يتعلق بإجراءات وخطوات تأسيس المشروع والمساعدة في تسويق المنتجات من خلال تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لهذه المشروعات والمعاملة الضريبية المبسطة بالإضافة إلى عدد كبير ومتنوع من الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز ومنها الدورات التدريبية التى تؤهلهم لبدء هذه المشروعات. وأضافت أن أفرع الجهاز بالمحافظات قامت خلال نفس الفترة بإصدار 2654 شهادة لتصنيف المشروعات للاستفادة من مزايا القانون كما أصدرت 551 رخصة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للتحول للقطاع الرسمي كما شارك حوالى 1500 عارض في 55 معرضا نظمها الجهاز أو شارك في تنظيمها وقد حققوا مبيعات بلغت حوالى 39 مليون جنيه.

وأكدت نيفين جامع أن فروع الجهاز بالمحافظات تستقبل المواطنين يوميا من الساعة 8 صباحا حتى 4 عصرا باستثناء الجمعة والسبت كما يمكن للمواطنين الاتصال بالرقم 16733 للتعرف على مقار هذه الفروع كما يمكنهم معرفة تفاصيل الخدمات التي يقدمها الجهاز من خلال موقعه الاليكتروني.