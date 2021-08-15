شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الأحد.. الطن بين 14200- 14600 جنيه في المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار حديد التسليح والأسمنت بجميع أصنافهما استقرارا اليوم الأحد 15-8-2021 في الأسواق المحلية وفقا للأسعار الرسمية من المصانع المصرية.

وسجلت أسعار حديد التسليح 14200- 14600جنيه تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 14300-14700جنيه للطن.

واستقر سعر الأسمنت بجميع أصنافه، حيث سجل البورتلاندي "الأسود" 880- 1150جنيها تسليم أرض مصنع ويتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، والأسمنت الأبيض ليتراوح بين 2350-2450 جنيها، وسجل سعر الأسمنت المخلوط 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن.

وتراوحت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100جنيه للمتر حسب المكان، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.