شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "المركز الكندي" تتراجع إلى 5 مليون ريال بالنصف الأول وإدارتها تُوصي بتوزيع 11.6 مليون والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لمجمع المركز الكندي الطبي، المُعلنة اليوم الأحد، عن التراجع في الأرباح بنسبة 40.9% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8.4 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 6.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 8.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال النصف الأول من 2021 إلى تكاليف تأسيس مشروع أرامكو الجديد في النصف الأول من عام 2021 وهي تدفع لمرة واحدة فقط والذي بدأ تشغيله في 1-7-2021، بالإضافة إلى تكاليف الإدراج في السوق الموازي، والتي تألفت من تكاليف الاستشارات المالية والقانونية وهي لمرة واحدة فقط.

وفي المُقابل، انخفضت الإيرادات الإجمالية إلى 30.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 29.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 11.6 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 15% من القيمة الإسمية للسهم.

تستهدف شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام إلى توزيع 1.5 ريال سعودي للسهم عن كل نصف سنة، وذلك لفترة العامين 2021 و2022. علماً بأن سياسة توزيعات الأرباح ستكون قابلة للتغيير بناء على أية تغييرات جوهرية في استراتيجية الشركة أو التقلبات الحادة في الأسعار أو أية التزامات قد تنشأ على الشركة مستقبلاً، وذلك وفقا لبيان منفصل لها اليوم على تداول.

وكانت "تداول السعودية" قد قامت بإدراج وبدء التداول على أسهم شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الاثنين 2 أغسطس 2021، كإدراج مباشر برمز تداول 9518.

وتأسست الشركة في 2007، والعام الماضي تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة، وجرى زيادة رأسمالها من مليوني ريال إلى 77 مليون ريال.