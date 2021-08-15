شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "بن داود" تتراجع 49% بالربع الثاني 2021 وإدارتها تُوصي بتوزيع 1.25 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة بن داود القابضة، المُعلنة اليوم الأحد، عن التراجع في الأرباح بنسبة 48.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 95 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 185.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 117.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 212.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ما تم تحقيقه من مبيعات غير مسبوقة في الربع الثاني من عام 2020، جراء الحدث الاستثنائي الذي دفع المستهلكين إلى تخزين المؤن تخوفًا من استمرار فترة الحظر الكلي.

وتراجعت الإيرادات الإجمالية إلى 1.122 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 1.547 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 157.1 مليون ريال أرباح في الأشهر الستة الأولى من 2021، مقابل أرباح 311.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 142.9 مليون ريال، بواقع 1.25 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 12.5% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 62.1 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 126.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الزيادة الكبيرة في شراء المؤن والمواد الغذائية وتخزينها أثناء فترة الإغلاق في العام السابق مع بداية جائحة كورونا.