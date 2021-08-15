شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الكيميائية" تتراجع 32% لارتفاع مُخصص هبوط الذمم المدينة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة الكيميائية السعودية القابضة، المُعلنة اليوم الأحد، تراجع أرباحها بنسبة 32.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 27.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 40.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 47.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 58.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى إرتفاع مخصص هبوط الذمم المدينة التجارية و مخصص الزكاة والضريبة وكذلك المصروفات البيعية والتسويقية والعمومية والإدارية بالرغم من ارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الدوائية وقطاع المتفجرات المدنية.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 899.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 858.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 68.1 مليون ريال أرباح في الأشهر الستة الأولى من 2021، مقابل أرباح 78.1 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 40.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 38 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى تحسن الأداء وارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الدوائية وقطاع المتفجرات المدنية وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية بالرغم من إرتفاع مخصص الزكاة والمصروفات البيعية والتسويقية.