شكرا لقرائتكم خبر عن "حساب المواطن السعودي": 9 مليارات عملية بيانات تبادلية ونتعاون مع 21 جهة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال سلطان القحطاني المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن السعودي إن البرنامج يسعى إلى الربط مع كل الجهات التي بإمكانها إضافة تجربة مستفيد مثالية للمستفيدين، حيث بلغ عدد الجهات التي يتعاون معها البرنامج أكثر من 21 جهة، وتم الوصول بفضل هذا الربط لأكثر من تسعة مليارات عملية بيانات تبادلية.

وحول الربط مع شركة الكهرباء السعودية، أوضح القحطاني أن هناك جهات ولجانا حكومية معنية بدراسة مناسبة الربط مع أي جهة، مضيفا "يرتبط البرنامج تقنيا مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ونسعى إلى تسهيل الربط بهدف التكامل التقني مع جهات أخرى"، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأفاد المتحدث الرسمي، أن الدفعة الـ28 شهدت أعلى قيمة دعم قدمها البرنامج للمستفيدين بواقع 2.7 مليار ريال، فيما شهدت الدفعة 32 أقل قيمة دعم بواقع 1.71 مليار ريال، لافتا إلى أن إجمالي دعم برنامج حساب المواطن منذ انطلاقته حتى الدفعة الـ45 لآب (أغسطس) بلغ أكثر من 100 مليار ريال.

يذكر أن برنامج حساب المواطن قد أوضح أن إجمالي إيداعات البرنامج منذ انطلاقته حتى الدفعة الـ45 بلغ أكثر من 100 مليار ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم، فيما بلغ مجموع التعويضات عن الدفعات السابقة أكثر من 833 مليون ريال حتى هذه الدفعة.

وأفاد أن عدد أرباب الأسر بلغ أكثر من مليوني رب أسرة، مشكلين ما نسبته 93 %بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7 %من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وبين أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92 %، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8 %، بينما بلغت الإناث المستقلات 43 %وشكل الذكـور المستقلين 57 %، موضحا أن 85 %من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 15 %على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

وكشف البرنامج في وقت سابق أنه تم التعامل مع أكثر من 4.7 مليون خدمة في عام 2019، من خلال خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج.

وكانت السلطات السعودية قد أطلقت نظام حساب المواطن يوم 12 من ديسمبر 2017، ليتمكن من خلاله المستفيدون من معرفة مقدار الدعم، وذلك بعد إدخال بعض البيانات ومنها مقدار الدخل ومكونات الأسر.