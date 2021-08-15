شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. تتراوح بين 26-30 جنيها للكيلو للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الدواجن بجميع أصنافها استقرارا فى الأسواق اليوم الأحد 15-8-2021 وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 23-24 جنيها للكيلو ويصل سعر المستهلك بين 26-30 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن البلدى، 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو وسعر الدواجن الساسو عند سجلت 40 جنيها.

وسجلت أسعار البيض الأبيض بين 41-43 جنيها في المزرعة، وسعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، والبيض البلدى 45 جنيها في المزرعة بين 48-50 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.

وشهدت الأسواق خلال الشهر الماضي استقرارا في أسعار اللحوم ومنتجات الألبان وزيوت الطعام والمسلي بكافة أنواعها بينما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء وبيض المائدة بينما شهدت أسعار بعض أنواع الخضر والفاكهة تباينا بين انخفاض لأسعار بعض الفاكهة والخضر الموسمية نتيجة زيادة حجم الإنتاج والمعروض بنسب تتراوح بين 10إلي 20 % وارتفاع محدود لأنواع أخري تراوح بين 5 إلي 15%.

وشمل التقرير الشهري الذي تلقاه المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تقرير المتابعة الشهرية لحركة الأسواق المحلية والذي يصدر بالتعاون مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لرصد كافة المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة الداخلية.