شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 15-8-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 15-8-2021، أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك، حيث سجل سعر الدولار ثباتا عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.33 للشراء، 18.56 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس 18.29 للشراء، 18.47 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.33 للشراء، 18.56 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس 18.29 للشراء، 18.47 جنيه للبيع وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.55 جنيه للشراء، 21.82 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس 21.57 جنيه للشراء، 21.82 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومانخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.30 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس 49.31 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.