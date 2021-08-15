شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7,3% خلال الربع الثاني لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (ابريل - يونية) لعام 2021، حيث بلغ معدل البطالة 7,3% من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 7,4% فى الربع الأول من عام 2021، بإنخفاض قدره 0,1%، وبانخفاض قدره 2,3% عن الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ حجم قوة العمل 29,115 مليون فرد خلال الربع الثاني لعام 2021، وسجل تقدير حجـــم قـوة العمل 29,115 مليون فرد مقابل 29,284 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة إنخفاض مقدارها 0,6% وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 12,981 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,134 مليون فرد.

أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24,233 مليون فرد بينما بلغت للإناث 4,882 مليون فرد.

ويرجع سبب ذلك الإنخفاض إلي إنخفاض كلا من أعداد المشتغلين وأعداد المتعطلين حيث تستمرالدولة في إتخاذ بعض الإجراءات الإحترازية.