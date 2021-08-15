شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الأحد 15-8-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار فى أولى أيام الأسبوع اليوم الأحد 15-8-2021، تباينا ملحوظا علي شاشات التداول فى البنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارا ثباتا عند 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" مسجلا 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، فى حين سجل فى بنك الاسكندرية انخفاضا بقيمة "قرش واحد" ليسجل 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى ثباتا عند سعر 15.65جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.63 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 15.63 جنيه.

15.74 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 15.73 جنيه.

15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.65 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.