شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتشتكي من فواتير المحمول..7 حقوق لمستخدمي الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتكي معظم مستخدمي الهاتف المحمول من مشاكل في فواتير حساب قيمة الاستهلاك، ولا يعرف البعض أن هناك 7 حقوق من حق المشتركين في المحمول وهي:

1- الحصول على فواتير شهرية تفصيلية تتضمن أسعار وفترة الاستهلاك، كما يحق لك طلب فاتورة إلكترونية مجانية.

2- الإطلاع على تفاصيل الاستهلاك من خلال الوسائل الإلكترونية للشركة (الموقع الإلكتروني- التطبيق).

3- الحصول على رسائل مجانية دورية باستهلاك الباقات المتعاقد عليها.

4- إخطارك من خلال رسالة مجانية بالمبلغ الذي قمت بشحنه وأية مديونيات تم خصمها من رصيدك، إن وجدت، فور الشحن.

5- إعلامك من خلال رسالة مجانية بأية خصومات مالية من رصيدك لأي سبب فور إتمام عملية الخصم.

6 - إخطارك قبل إيقاف الخدمة بأسبوع على الأقل في حالة عدم دفع مستحقات الشركة.

7- ضمان استرداد المبلغ المتبقي في محفظتك الإلكترونية، إن وُجد، عند إغلاقها. (لمستخدمي المحمول)

وبلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر 100.97 مليون مشترك بنهاية أبريل الماضي بنسبة نمو شهري 0.98%، و2.6% سنوي.