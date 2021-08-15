الاقتصاد

لو بتشتكي من فواتير المحمول..7 حقوق لمستخدمي الموبايل

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القاهرة - سامية سيد - يشتكي معظم مستخدمي الهاتف المحمول من مشاكل في فواتير حساب قيمة الاستهلاك، ولا يعرف البعض أن هناك 7 حقوق من حق المشتركين في المحمول وهي:

 

 

 

1- الحصول على فواتير شهرية تفصيلية تتضمن أسعار وفترة الاستهلاك، كما يحق لك طلب فاتورة إلكترونية مجانية.

 

 

 

2- الإطلاع على تفاصيل الاستهلاك من خلال الوسائل الإلكترونية للشركة (الموقع الإلكتروني- التطبيق).

 

 

 

3- الحصول على رسائل مجانية دورية باستهلاك الباقات المتعاقد عليها.

 

 

 

4- إخطارك من خلال رسالة مجانية بالمبلغ الذي قمت بشحنه وأية مديونيات تم خصمها من رصيدك، إن وجدت، فور الشحن.

 

 

 

5- إعلامك من خلال رسالة مجانية بأية خصومات مالية من رصيدك لأي سبب فور إتمام عملية الخصم.

 

 

 

6 - إخطارك قبل إيقاف الخدمة بأسبوع على الأقل في حالة عدم دفع مستحقات الشركة.

 

 

 

7- ضمان استرداد المبلغ المتبقي في محفظتك الإلكترونية، إن وُجد، عند إغلاقها. (لمستخدمي المحمول)

 

 

 

وبلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر 100.97 مليون مشترك بنهاية أبريل الماضي بنسبة نمو شهري 0.98%، و2.6% سنوي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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