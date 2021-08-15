شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تتدرب وتشتغل .. 7 معلومات عن مبادرة "مستقبلنا رقمي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على اكساب الشباب المهارات اللازمة لإعدادهم لمهن العمل الحر والعمل عن بعد، وتتبنى الوزارة هذا التوجه عبر برامج ومبادرات بتخصصات مختلفة، لتحقيق النجاح المهني للشباب والمنافسة في أسواق العمل المستقل عبر الإنترنت، ومن أبرزها "مستقبلنا رقمي" لتدريب 100 ألف الشباب، وهي أكاديمية افتراضية تهدف إلى تدريب وتمكين الشباب من سهولة الانضمام إلى سوق العمل الحر، ويقدم الخليج 365 7 معلومات عن المبادرة، وهي..

1- مبادرة مستقبلنا..رقمي Egypt FWD هي إحدى المبادرات الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقدمها من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بالتعاون مع شركة "يوداسيتي" لتحقيق رؤية مصر الرقمية وبناء قدرات الإنسان المصري.

2- المبادرة هي أكاديمية افتراضية فريدة من نوعها تهدف إلى تدريب وتمكين الشباب من سهولة الانضمام إلى سوق العمل الحر (freelancing) والعمل عن بعد، وتحقيق النجاح المهني والمنافسة في أسواق العمل المستقل عبر الإنترنت.

3- يحصل المنضمون لمنحة Egypt FWD على تجربة تعلم ومهارات متكاملة مجانًا من خلال الدورات التدريبية الإلكترونية المقدمة من خبراء منصة Udacity ، والتدريب العملي من خلال المشروعات التجريبية والفصول الافتراضية (أو الحلقات الدراسية الافتراضية) والندوات النقاشية، وتقديم التوجيه والدعم المستمر عبر الإنترنت من خلال محترفين، والتفاعل المستمر بين المتدربين.

4- يتم تطوير مهارات 100 ألف شاب عبر منصة Udacity على الإنترنت في 3 تخصصات تكنولوجية: الويب والبيانات والتسويق الرقمي لتعزيز قدرات المهنيين المحليين النشطين في مجال العمل عن بعد.

5- تختلف مَسارات مستقبلنا رقمي من حيث المدة الزمنية ومدى تقدم محتواها بناءً على المستوى المستهدف ومستوى صعوبة المحتوي التدريبي والتطبيقي ومهارات العمل.

6- تستهدف مبادرة مستقبلنا رقمي الشباب المصري الذي تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 سنة، من المبتدئين الذين ليس لديهم خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات وحتى المحترفين ذوي المستوى المتقدم ممن يسعى لاكتساب مهارات وممارسات العمل عن بُعد.

7- القبول في مسار التحدي في أحد التخصصات الثلاثة: الويب والبيانات والتسويق الرقمي عن طريق التقدم والقبول في مسار التحدي تتم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، يمكن للمتقدمين التسجيل في الفصل الدراسي والبدء فوراَ (أو البدء فور التسجيل) في رحلة التعلم الخاصة بهم.