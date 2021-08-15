شكرا لقرائتكم خبر عن ع عقارية (ARABREC) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 15-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق مرتفعا عند مستوى 39.10 فلس، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، كما اغلق السهم اعلى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعله مستهدفا مستوى المقاومة الحالي عند 42 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى36 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 38.2 وبين مستوى المقاومة هو 40.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد